Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военных при освобождении села Срибное в Донецкой Народной Республике. Противник заранее подготовил оборону: оборудовал огневые точки, заминировал подходы и использовал ударные дроны. Однако российские бойцы выявили позиции ВСУ, передали координаты артиллеристам, после чего в атаку пошли штурмовые группы при поддержке беспилотников.

В ходе наступления войска группировки "Центр" захватили трофейную технику, включая бронетранспортеры производства стран НАТО. По словам военного эксперта Сергея Ткаченко, ВСУ несут тяжелые потери в технике, что значительно снижает их наступательные возможности.

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