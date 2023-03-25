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16:15

Политика

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Новости часа: Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз поблагодарил Владимира Путина за помощь в преодолении последствий землетрясения в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили поставки из России стройматериалов для восстановления жилья. Кроме того, в ходе переговоров Путин и Эрдоган затронули зерновую сделку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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