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Политика

ВСУ не могут начать контратаку на восточном направлении из-за нехватки вооружения

ВСУ не могут начать контратаку на восточном направлении из-за нехватки вооружения

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ВСУ не могут начать контратаку на восточном направлении из-за нехватки вооружения. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, украинским войскам не хватает танков и артиллерии, поскольку Запад затягивает с поставками.

Подобные обвинения звучат не в первый раз. Некоторые союзники уже поспешили объясниться.
Так, на оборонном предприятии в Норвегии заявили, что нарастить объемы им мешает ТикТок.
Расширить производство в Осло не получается из-за нехватки электричества. Мощности, которые могли бы на это направить, зарезервированы за дата-центром соцсети.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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