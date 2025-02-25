Шойгу и президент Индонезии обсудили перспективы сотрудничества

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто обсудили в Джакарте вопросы развития сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Стоимость биткоина опустилась ниже 90 000 долларов США впервые с 13 января, согласно данным платформы Binance.

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