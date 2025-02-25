За последние сутки на курском приграничье украинская сторона потеряла более 250 военнослужащих, три танка, бронетранспортер и 26 боевых бронированных машин. Эксперты отмечают, что фронт на курском направлении приближается к границе с Украиной, а в некоторых районах бои уже ведутся на территории Сумской области. Российские войска активно продвигаются, стремясь взять под контроль ключевые транспортные артерии, что значительно осложнит действия противника.

В регионе продолжаются активные боевые действия. Бойцы "Северной" группировки при поддержке артиллерии успешно штурмуют опорные пункты противника. Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" круглосуточно подавляют вражеские позиции, прокладывая путь для штурмовых групп. Операторы беспилотников координируют действия артиллерии и пехоты, что позволяет эффективно уничтожать вражеские укрепления с минимальными потерями.

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