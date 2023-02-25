Телезрителям рассказали о последних новостях из зоны СВО

Ожесточенные бои продолжаются на краснолиманском направлении. За сутки, по подсчетам россйского военного ведомства, уничтожены до 140 военных ВСУ, установка РСЗО "Град", несколько гаубиц и другая техника.

На купянском направлении нанесено поражение технике и живой силе в районе Двуречной, Крахмального и Табаевки в Харьковской области. На донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два танка, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44, артиллерийскую систему М777 и несколько боевых машин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.