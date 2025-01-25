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25 января, 19:30

Политика

Новости мира: Фицо заявил о подготовке к изгнанию из Словакии иностранных инструкторов

Новости мира: Фицо заявил о подготовке к изгнанию из Словакии иностранных инструкторов

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Словакия готовит список иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией ситуации в стране. Их планируют выдворить из страны, о чем рассказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он добавил, что будут проверены финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась. Накануне на митинг в Братиславе собрались около 70 тысяч человек.

Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц. Эти женщины, которые являются военнослужащими, охраняли границу страны в момент нападения ХАМАС в октябре 2023 года. На прошлой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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