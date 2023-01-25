25 января, 21:15Политика
США передадут Украине 31 танк Abrams
США передадут Украине 31 танк Abrams. Об этом президент Штатов Джо Байден объявил в специальной речи.
Глава Белого дома заявил, что Киев готовится к контрнаступлению весной.
Однако он уточнил, что поставки американских танков займут много времени. Управлять этой техникой должны экипажи ВСУ, а тренировать их будут за пределами Украины.
В Германии, Франции, Британии и Италии также заявили о продолжении военной поддержки Киева.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.