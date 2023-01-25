США передадут Украине 31 танк Abrams. Об этом президент Штатов Джо Байден объявил в специальной речи.

Глава Белого дома заявил, что Киев готовится к контрнаступлению весной.

Однако он уточнил, что поставки американских танков займут много времени. Управлять этой техникой должны экипажи ВСУ, а тренировать их будут за пределами Украины.

В Германии, Франции, Британии и Италии также заявили о продолжении военной поддержки Киева.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.