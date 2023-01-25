В Минобороны РФ показали обучение штурмового отряда "Шторм"

Минобороны РФ показало, как проходит боевое слаживание добровольцев штурмового отряда "Шторм" Центрального военного округа. Их готовят к прорывам на самых сложных эшелонированных участках обороны ВСУ. Бойцов обучают на полигоне в тыловом районе спецоперации.

Штурмовики учатся тактическим приемам перемещения в ходе стрелкового боя, подавлять огневые точки и снайперские позиции с помощью штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях, когда противник совсем рядом. Помимо огневой и тактической подготовки штурмовое подразделение обучают тактической медицине, управлять беспилотниками, а также военной топографии и связи.

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