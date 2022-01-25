25 января, 22:30
НАТО не будет размещать войска на Украине. Генеральный секретарь альянса Столтенберг пообещал, что уже на этой неделе отправит письменный ответ на предложения России по безопасности. И сделает это параллельно с США. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Америка не планируют обнародовать свой ответ.
Между тем, на Украину прибыла третья партия летального оружия от Америки. Самолет приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники. Это поставка в рамках одобренной администрацией президента Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.
Журнал Newsweek и телеканал Fox News рассказали о передаче 300 противотанковых комплексов с боеприпасами к ним, а еще о вооружении для уничтожения бункеров. Известно, что тремя днями раньше в страну уже доставили больше 90 тонн боеприпасов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что такие поставки могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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