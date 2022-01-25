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Политика

25 января, 22:30

НАТО не будет размещать войска на Украине

политика за рубежом видео Светлана Ключникова

НАТО не будет размещать войска на Украине. Генеральный секретарь альянса Столтенберг пообещал, что уже на этой неделе отправит письменный ответ на предложения России по безопасности. И сделает это параллельно с США. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Америка не планируют обнародовать свой ответ.

Между тем, на Украину прибыла третья партия летального оружия от Америки. Самолет приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники. Это поставка в рамках одобренной администрацией президента Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Журнал Newsweek и телеканал Fox News рассказали о передаче 300 противотанковых комплексов с боеприпасами к ним, а еще о вооружении для уничтожения бункеров. Известно, что тремя днями раньше в страну уже доставили больше 90 тонн боеприпасов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что такие поставки могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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