Великобритания и США продолжают поставлять Киеву вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы, и отправлять военных, которых называют инструкторами.

Вооружение в Восточную Европу отправила и Дания. Это фрегат и четыре истребителя, переданные Литве. Корабли отправила и Испания. Голландия переслала в Болгарию два истребителя, военный корабль и наземные войсковые подразделения.

Эстония передала Украине противотанковые ракетные комплексы, а от Латвии и Литвы Киев получил зенитно-ракетные комплексы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.