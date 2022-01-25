Новости мира: Байден публично обозвал журналиста Fox News

Президент США Джо Байден оскорбил журналиста. Это произошло, когда одно из выступлений лидера страны подходило к концу. СМИ попросили покинуть зал, в этот момент репортеры начали выкрикивать вопросы. Корреспондент Fox News затронул тему инфляции, что разозлило президента.

Самолет польской авиакомпании с депутатами Европейского парламента совершил аварийную посадку. Борт, летевший из Варшавы в Брюссель экстренно приземлился в Дюссельдорфе из-за разгерметизации кабины. В салоне выпали кислородные маски, и как рассказали пассажиры, все заметно нервничали. Один из депутатов написал в Twitter, что ситуация выглядела драматично, но ее удалось взять под контроль. Людей позднее отправили в Брюссель на другом самолете.



Минимум шесть человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций по футболу. Произошло это возле стадиона в столице Камеруна Яунде. Местная команда собиралась сыграть со сборной Коморских Островов. На матч пытались прорваться 50 тысяч человек. Арена вмещает 60 тысяч, но из-за коронавирусных ограничений трибуны могли быть заполнены на 80 процентов. В давке травмы получили 40 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии, число погибших может вырасти. Африканская конфедерация футбола заявила о расследовании ЧП.



Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране. Президента Рока Марка Кристиана Каборе свергли. Ранее сообщалось, что на него было совершено покушение. Армия объявила по телевидению о роспуске правительства и парламента и закрытии границ. На всей территории страны ввели комендантский час. По словам военных, госпереворот произошел без насилия, все задержанные в безопасности.

В Германии 125 католических священников, а также сотрудников церковных организаций, совершили каминг-аут. Они потребовали прекратить дискриминацию представителей ЛГБТ и пересмотреть устаревшие постулаты о гендере. Также священники заявили, что хотят спокойно работать, не опасаясь увольнения из-за своей ориентации. Обращение опубликовали в соцсетях в рамках акции "За единую церковь без страха". Несколько лет назад Папа Римский Франциск пообещал не осуждать священников нетрадиционной ориентации, если они находятся в поисках бога и их намерения чисты. Однако понтифик до сих пор отказывается благословлять однополые браки.

Извержение подводного вулкана рядом с королевством Тонга по своей мощности в сотни раз превосходит взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Об этом заявили в NASA. Ученые говорят, что ущерб, нанесенный стихией, гораздо масштабнее, чем казалось до сих пор. Архипелаг практически полностью уничтожен, а то, что осталось – засыпано пеплом. Людям не хватает питьевой воды и еды, почти не работает телефонная связь и интернет. В страну уже прибыли несколько самолетов и кораблей с гуманитарным грузом.