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24 декабря, 21:15

Политика

ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников на Украине

ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников на Украине

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Российские войска при поддержке авиации продолжили наступление на донецком направлении

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Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ под Артемовском в ДНР

На Донецком направлении во время наступления российские войска ликвидировали сводную группу иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Большие потери ВСУ несут и на других направлениях. Российская армия продолжает уничтожать и украинскую технику.

Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области. В ДНР сбит украинский самолет Су-27, и три вертолета. Также за сутки перехвачено 15 украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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