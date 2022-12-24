ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников на Украине

На Донецком направлении во время наступления российские войска ликвидировали сводную группу иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Большие потери ВСУ несут и на других направлениях. Российская армия продолжает уничтожать и украинскую технику.

Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области. В ДНР сбит украинский самолет Су-27, и три вертолета. Также за сутки перехвачено 15 украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

