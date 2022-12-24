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Политика

Украинская сторона продолжает обстреливать жилые кварталы Донецка

Украинская сторона продолжает обстреливать жилые кварталы Донецка

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Украинская сторона продолжает обстреливать жилые кварталы Донецка. Этой ночью под огнем вновь оказались дома в Киевском районе. Удары наносили из оружия натовского калибра. При атаке серьезно пострадал торговый центр – здание осталось без остекления. Сильные разрушения получили также жилые дома.

Этим утром под огнем оказался и Петровский район. Украинская сторона выпустила не менее пяти снарядов. Сейчас на месте подсчитывают ущерб, информации о погибших и пострадавших пока нет.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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