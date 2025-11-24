Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска продолжают успешное наступление на нескольких направлениях. Подразделения группировки "Южная" освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Одновременно бойцы группировки "Восток" взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. По данным Минобороны, с начала СВО уничтожены 668 самолетов, почти 98 тысяч беспилотников и свыше 26 тысяч танков противника.

