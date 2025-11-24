Форма поиска по сайту

24 ноября, 11:30

Политика

Новости мира: Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласие РФ

Трамп выступил с критикой в адрес американских телеканалов ABC и NBC

В США распущен департамент эффективности правительства

Президент США выступил с критикой в адрес телеканалов ABC и NBC

США и Украина достигли прогресса в согласовании позиций по мирному плану

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины в Женеве завершен

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября

Новости мира: стычки полиции и участников антимигрантских акций прошли в Йоханнесбурге

Израиль нанес несколько ударов по Газе

ВС РФ освободили населенные пункты Новое Запорожье и Звановка

Для утверждения мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса нужно согласие России, заявил госсекретарь Марко Рубио по итогам встречи с представителями Киева и европейских стран. Стало известно, что первоначальная версия документа, который состоял из 28 пунктов, изменилась, однако конкретные пункты, которые подверглись правке, не называются.

Как минимум двое человек погибли и около 20 ранены в результате израильского удара по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что целью был высокопоставленный руководитель "Хезболлы". Как утверждают СМИ, США не были предупреждены о предстоящей атаке.

Число погибших из-за наводнений и оползней во Вьетнаме выросло до 90 человек. Еще свыше 10 числятся пропавшими без вести. В результате проливных дождей сильно пострадали сразу четыре провинции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

