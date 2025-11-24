24 ноября, 11:30Политика
Новости мира: Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласие РФ
Для утверждения мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса нужно согласие России, заявил госсекретарь Марко Рубио по итогам встречи с представителями Киева и европейских стран. Стало известно, что первоначальная версия документа, который состоял из 28 пунктов, изменилась, однако конкретные пункты, которые подверглись правке, не называются.
Как минимум двое человек погибли и около 20 ранены в результате израильского удара по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что целью был высокопоставленный руководитель "Хезболлы". Как утверждают СМИ, США не были предупреждены о предстоящей атаке.
Число погибших из-за наводнений и оползней во Вьетнаме выросло до 90 человек. Еще свыше 10 числятся пропавшими без вести. В результате проливных дождей сильно пострадали сразу четыре провинции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.