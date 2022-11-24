24 ноября, 22:15Политика
В Минобороны РФ опровергли удары по Киеву 23 ноября
В российском Минобороны ответили на украинские обвинения. Как заявили в военном ведомстве, войска РФ не наносили ударов по Киеву 23 ноября. В городской черте упали иностранные ракеты украинской системы ПВО, подчеркнули в министерстве.
Не наносят удары российские войска и по атомным объектам. В то время как украинская сторона регулярно обстреливает Запорожскую АЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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