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24 ноября, 22:15

Политика

В Минобороны РФ опровергли удары по Киеву 23 ноября

В Минобороны РФ опровергли удары по Киеву 23 ноября

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В российском Минобороны ответили на украинские обвинения. Как заявили в военном ведомстве, войска РФ не наносили ударов по Киеву 23 ноября. В городской черте упали иностранные ракеты украинской системы ПВО, подчеркнули в министерстве.

Не наносят удары российские войска и по атомным объектам. В то время как украинская сторона регулярно обстреливает Запорожскую АЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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