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24 ноября, 18:15

Политика

В Минобороны рассказали о возвращении 50 военнопленных РФ с Украины

В Минобороны рассказали о возвращении 50 военнопленных РФ с Украины

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В Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с территории Украины удалось вернуть 50 российских военных. На самолете военно-транспортной авиации всех освобожденных доставят в Москву. В столице их ждет лечение и реабилитация.

По данным ведомства, военнослужащим в плену грозила смертельная опасность. В данный момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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