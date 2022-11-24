В Минобороны рассказали о возвращении 50 военнопленных РФ с Украины

В Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с территории Украины удалось вернуть 50 российских военных. На самолете военно-транспортной авиации всех освобожденных доставят в Москву. В столице их ждет лечение и реабилитация.

По данным ведомства, военнослужащим в плену грозила смертельная опасность. В данный момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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