Российские военные не наносили ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны РФ

В российском Минобороны ответили на украинские обвинения. Как заявили в военном ведомстве, войска РФ не наносили ударов по Киеву 23 ноября. В городской черте упали иностранные ракеты украинской системы ПВО, подчеркнули в министерстве.

Днем 23 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Позднее эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко, который сообщил о поражении инфраструктурного объекта. Он также отметил, что некоторые районы Киева оказались обесточены.

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