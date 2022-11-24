ВС РФ сорвали попытки наступления ВСУ на южно-донецком направлении

Российские военные сорвали попытки наступления украинских войск на южно-донецком направлении. За сутки на данном участке ВСУ потеряли 50 военных, один танк, шесть бронированных машин и три автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве рассказали, что массированный ракетный удар ВС РФ 23 ноября нарушил переброску украинских резервов. В районы боевых действий ВСУ не смогли доставить иностранное вооружение, военную технику и боеприпасы.