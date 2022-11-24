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Политика

Россия ждет от мирового сообщества оценки свидетельств пыток боевиками ВСУ – Небензя

Россия ждет от мирового сообщества оценки свидетельств пыток боевиками ВСУ – Небензя

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Россия ждет от мирового сообщества принципиальных оценок несоблюдения Киевом международного гуманитарного права. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании совета безопасности, говоря о кадрах расстрела украинскими боевиками безоружных российских военнопленных.

Стало известно, что видео расправы над российскими военными вместе с требованием провести международное расследование направят не только в ООН, но и в ОБСЕ, Совет Европы, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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