Россия ждет от мирового сообщества оценки свидетельств пыток боевиками ВСУ – Небензя

Россия ждет от мирового сообщества принципиальных оценок несоблюдения Киевом международного гуманитарного права. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании совета безопасности, говоря о кадрах расстрела украинскими боевиками безоружных российских военнопленных.

Стало известно, что видео расправы над российскими военными вместе с требованием провести международное расследование направят не только в ООН, но и в ОБСЕ, Совет Европы, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.