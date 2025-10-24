Российская армия закрепились на новых рубежах в Сумской и Харьковской областях. На Харьковском направлении штурмовые группы продвинулись в Волчанске и его окрестностях при поддержке авиации, артиллерии и расчетов огнеметных систем.

По словам экспертов, заметное продвижение есть и на херсонском направлении. Всего за время проведения СВО уничтожены 668 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 283 вертолета и более 90 тысяч беспилотников.

