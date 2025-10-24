В Госдуме предложили покрывать расходы на отдых для детей в зимние каникулы

Семьям с двумя и более детьми нужно выдавать именные сертификаты, которые полностью или частично покрыли бы расходы на детский отдых в период зимних каникул. Такую инициативу предложили в Госдуме.

Парламентарии пояснили, что меры по организации отдыха детей и их оздоровления на данный момент ограничены и фрагментарны. Ребята, которые проживают в сельской местности или воспитываются родителями с низким доходом, не имеют возможности ежегодно бывать на курортах, в лагерях и пансионатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.