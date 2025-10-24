Новости мира: Трамп объявил о скором начале наземной операции в Венесуэеле

В Венесуэле вскоре начнется наземная операция американских войск, объявил президент США Дональд Трамп. Он обвинил Каракас в наплыве незаконных мигрантов и запрещенных веществ на территории Штатов и пообещал, что военные будут уничтожать тех, кто ввозит наркотики в страну. При этом Вашингтону не нужно официально объявлять войну, поскольку формально целью операции станут венесуэльские наркокартели.

Потоп произошел в популярной курортной зоне Турции. В провинции Измир из-за ливней и выхода реки из берегов затопило улицы трех городов. В Фоче, Карабуруне и Алиаге дороги превратились в озера, некоторые автомобили застряли. Городские службы уже откачивают воду. Информации о пострадавших нет.

