Трамп обогнал Харрис в предвыборном опросе

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах готовы поддержать 47% американцев, следует из опроса The Wall Street Journal. За кандидата от Демократической партии Камалу Харрис готовы проголосовать 45% граждан США.

Еще 2% респондентов выразили поддержку Роберту Кеннеди-младшему, который снял свою кандидатуру и поддержал республиканца.

Это смена позиций по сравнению с августовским опросом, когда Харрис лидировала с тем же отрывом. Однако оба результата находятся в пределах погрешности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.