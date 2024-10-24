Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 14:30

Политика

Трамп обогнал Харрис в предвыборном опросе

Трамп обогнал Харрис в предвыборном опросе

Новости регионов: в Якутии начали строить мост через реку Лену

ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили формирования ВСУ в шести населенных пунктах Курской области

Темнокожие американцы поддерживают кандидатуру Харрис на пост президента

Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге в поддержку Камалы Харрис

Джо Байден призвал "устранить" Дональда Трампа

Потери ВСУ в Курской области составили более 25 тыс бойцов с августа 2024 года

Новости мира: в Германии провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Новости мира: в Индии мощный ураган срывает крыши домов

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах готовы поддержать 47% американцев, следует из опроса The Wall Street Journal. За кандидата от Демократической партии Камалу Харрис готовы проголосовать 45% граждан США.

Еще 2% респондентов выразили поддержку Роберту Кеннеди-младшему, который снял свою кандидатуру и поддержал республиканца.

Это смена позиций по сравнению с августовским опросом, когда Харрис лидировала с тем же отрывом. Однако оба результата находятся в пределах погрешности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоКсения ЧепенкоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика