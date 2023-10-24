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24 октября, 22:45

Политика

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены

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Мобилизационные резервы Украины практически опустошены. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

По его словам, одна из главных причин – политика киевского режима, которая теряет поддержку населения. Все больше мужчин призывного возраста якобы предпочитают бежать из страны вместо того, чтобы пополнять ряды армии.

На численность военнослужащих повлияли и иностранные наемники, у которых теперь сместились приоритеты в сторону Израиля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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