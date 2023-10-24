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24 октября, 07:45

Политика

Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок

Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок

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Президент США Джо Байден заявил, что человечество нуждается в "новом мировом порядке". По словам американского лидера, Вашингтон при наличии достаточной дерзости и уверенности в собственных силах сможет объединить мир так, как никогда прежде не было.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон хочет, чтобы любой миропорядок был американоцентричным, но такого больше не будет. Представитель Кремля согласился с тем, что мир нуждается в новом порядке, при этом он подчеркнул, что Москва не согласна с тем, что такой порядок может быть построен Вашингтоном.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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