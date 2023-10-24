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24 октября, 07:15

Политика

Минобороны РФ показало работу подразделения группировки войск "Запад" в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу подразделения группировки войск "Запад" в зоне СВО

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В Минобороны показали кадры боевой работы военнослужащих подразделения специального назначения группировки войск "Запад". Они выполняют задачи на купянском направлении.

На кадрах показано, как группа спецназа скрытно выдвигается в лесной массив на передовой. Бойцы занимают огневые позиции и наносят удар по цели. Как правило, это наблюдательные и командные пункты ВСУ, скопления бронетехники или долговременные огневые точки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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