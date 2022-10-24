Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Украина готовит провокации в Харьковской области. Как сообщает Минобороны России, при участии иностранных наемников планируются обстрелы мирных жителей. Впоследствии в убийстве людей собираются обвинить российских военных. Предполагаемое место провокации – город Волчанск.

Вопрос о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" Москва поднимет в Совбезе ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Вечером 24 октября украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Александровку, сообщили в Донецкой Народной Республике. По жилым кварталам ударили из тяжелой артиллерии.

Тем временем, российские военные отразили атаки ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

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