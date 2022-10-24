Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

24 октября, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Риши Сунак может вступить в должность премьер-министра Великобритании 24 октября

РФ потребовала от Украины прекратить провокации по подготовке "грязной бомбы" – Захарова

Сунак выступил с первой речью после избрания на пост премьера Великобритании

Эксперт прокомментировал ситуацию с угрозой применения Украиной "грязной бомбы"

Новости часа: воздушная тревога объявлена в трех областях Украины – СМИ

Военный эксперт рассказал, является ли украинская "грязная бомба" средством шантажа

Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

Мишустин провел первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Новости часа: началось слушание дела об аресте водителя, который сбил мать с ребенком

Украина готовит провокации в Харьковской области. Как сообщает Минобороны России, при участии иностранных наемников планируются обстрелы мирных жителей. Впоследствии в убийстве людей собираются обвинить российских военных. Предполагаемое место провокации – город Волчанск.

Вопрос о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" Москва поднимет в Совбезе ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Вечером 24 октября украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Александровку, сообщили в Донецкой Народной Республике. По жилым кварталам ударили из тяжелой артиллерии.

Тем временем, российские военные отразили атаки ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика