Риши Сунак может вступить в должность премьер-министра Великобритании 24 октября. Ожидается, что в ближайшие часы Карл III примет Сунака и поручит ему сформировать правительство.

Бывший глава Минфина занял место главы Консервативной партии фактически без борьбы. После того как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от гонки за кресло премьера, он стал единственным кандидатом.

Сунак станет уже третьим премьером Британии в 2022 году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная на его место Лиз Трасс была премьером всего лишь 44 дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.