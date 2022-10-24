РФ потребовала от Украины прекратить провокации по подготовке "грязной бомбы" – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Украины прекратить провокационные действия, направленные на подготовку "грязной бомбы". Она добавила, что Украина уже приступила к реализации плана провокации с применением этого вида вооружений.

Как сообщила Захарова, украинские власти поставили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве задачу подготовить бомбу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.