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Новости

24 октября, 19:00

Политика

РФ потребовала от Украины прекратить провокации по подготовке "грязной бомбы" – Захарова

РФ потребовала от Украины прекратить провокации по подготовке "грязной бомбы" – Захарова

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Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы" – Лавров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Украины прекратить провокационные действия, направленные на подготовку "грязной бомбы". Она добавила, что Украина уже приступила к реализации плана провокации с применением этого вида вооружений.

Как сообщила Захарова, украинские власти поставили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве задачу подготовить бомбу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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