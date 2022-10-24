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Новости

24 октября, 18:15

Политика

Эксперт прокомментировал ситуацию с угрозой применения Украиной "грязной бомбы"

Эксперт прокомментировал ситуацию с угрозой применения Украиной "грязной бомбы"

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В Минобороны РФ сообщили, что первый замглавы ведомства генерал армии Валерий Герасимов обсудил с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином угрозу применения Украиной "грязной бомбы". Представители двух стран провели телефонные переговоры 24 октября.

Эксперт прокомментировал, насколько реальна ситуация, что Киеву удастся организовать провокацию с применением такого боеприпаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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