24 октября, 18:15Политика
Эксперт прокомментировал ситуацию с угрозой применения Украиной "грязной бомбы"
В Минобороны РФ сообщили, что первый замглавы ведомства генерал армии Валерий Герасимов обсудил с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином угрозу применения Украиной "грязной бомбы". Представители двух стран провели телефонные переговоры 24 октября.
Эксперт прокомментировал, насколько реальна ситуация, что Киеву удастся организовать провокацию с применением такого боеприпаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.