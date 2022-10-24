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Новости

24 октября, 18:00

Политика

Новости часа: воздушная тревога объявлена в трех областях Украины – СМИ

Новости часа: воздушная тревога объявлена в трех областях Украины – СМИ

Военный эксперт рассказал, является ли украинская "грязная бомба" средством шантажа

Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

Мишустин провел первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Новости часа: началось слушание дела об аресте водителя, который сбил мать с ребенком

Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании

Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы" – Лавров

Новости часа: Мишустин призвал обеспечить военных РФ всем необходимым в сжатые сроки

Новости часа: Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября

Риши Сунак объявлен новым лидером Консервативной партии Британии – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Ее объявили в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Два участка трассы между Крымом и Запорожской областью планируют достроить к 30 ноября. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области.

Рособрнадзор полностью откажется от доставки материалов ЕГЭ на CD-дисках в 2023 году. Об этом сообщили в ведомстве.

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