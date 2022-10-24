Новости часа: воздушная тревога объявлена в трех областях Украины – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Ее объявили в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Два участка трассы между Крымом и Запорожской областью планируют достроить к 30 ноября. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области.

Рособрнадзор полностью откажется от доставки материалов ЕГЭ на CD-дисках в 2023 году. Об этом сообщили в ведомстве.