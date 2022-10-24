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24 октября, 17:45

Политика

Военный эксперт рассказал, является ли украинская "грязная бомба" средством шантажа

Военный эксперт рассказал, является ли украинская "грязная бомба" средством шантажа

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть данные о научных институтах на Украине, которые способны создать "грязную бомбу". Завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Эксперт рассказал, является ли украинская потенциальная бомба средством шантажа или реальной угрозой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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