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24 октября, 22:30

Политика

Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

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Российские войска отразили все попытки атак со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В Минобороны РФ сообщили, что противника отбросили на исходные позиции.

Жителям, которые покинули свои дома в Херсоне, уже начали выдавать сертификаты на жилье в других регионах. Первые свидетельства получили многодетные семьи. Подробнее о ситуации в Херсонской области – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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