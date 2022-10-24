Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

Российские войска отразили все попытки атак со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В Минобороны РФ сообщили, что противника отбросили на исходные позиции.

Жителям, которые покинули свои дома в Херсоне, уже начали выдавать сертификаты на жилье в других регионах. Первые свидетельства получили многодетные семьи. Подробнее о ситуации в Херсонской области – в эфире телеканала Москва 24.