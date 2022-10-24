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24 октября, 17:30

Политика

Мишустин провел первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Мишустин провел первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. В рамках встречи он заявил, что российские военные, задействованные в СВО, должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки.

Как сказал премьер-министр РФ, решения должны приниматься быстро и четко, но не в ущерб качеству. Также стало известно, что по поручению президента меры безопасности в субъектах России скоординирует Сергей Собянин.

Еще Мишустин рассказал, что 25 октября планируется доложить президенту России о том, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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