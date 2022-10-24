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Политика

Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы" – Лавров

Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы" – Лавров

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В ВС РФ прокомментировали ситуацию с украинской "грязной бомбой"

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с генсеком Организации исламского сотрудничества 24 октября. В рамках переговоров министр иностранных дел РФ сообщил, что у России есть конкретная информация о научных институтах на Украине, обладающих возможностями создать "грязную бомбу".

Также Лавров сообщил, что предприняты необходимые шаги для постановки вопроса в ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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