Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы" – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с генсеком Организации исламского сотрудничества 24 октября. В рамках переговоров министр иностранных дел РФ сообщил, что у России есть конкретная информация о научных институтах на Украине, обладающих возможностями создать "грязную бомбу".

Также Лавров сообщил, что предприняты необходимые шаги для постановки вопроса в ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.