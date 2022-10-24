Новости часа: Мишустин призвал обеспечить военных РФ всем необходимым в сжатые сроки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин заявил, что российских военных, которые участвуют в СВО, нужно обеспечить всем необходимым в сжатые сроки. Он говорил об этом на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

Металлоконструкции для восстановления Крымского моста поставили в полном объеме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Новым главой правительства Великобритании становится Риши Сунак. Его соперница лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов.