Новости часа: Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению нужд СВО 25 октября.

Число аккредитованных IT-компаний в РФ в 2022 году выросло в семь раз. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Туман и гололедицу обещают в Москве в ночь на 25 октября. Как прокомментировали в Гидрометцентре, предупреждение действует с 21:00 24 октября.