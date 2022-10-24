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Политика

Эксперт оценил ситуацию с украинской "грязной бомбой"

Эксперт оценил ситуацию с украинской "грязной бомбой"

Военные эксперты рассказали о ситуации на Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

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Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой". Об этом стало известно 24 октября.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков оценил ситуацию с "грязной бомбой". Он рассказал о принципе действия такого типа бомб, последствиях и особенностях применения.

Также военный эксперт прокомментировал, способна ли Украина самостоятельно сделать такое оружие или для этого необходима помощь западных специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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