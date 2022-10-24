Военные эксперты рассказали о ситуации на Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

Украинские войска выпустили 19 ракет по Новой Каховке 24 октября. Как сообщили местные власти, три ракеты попали в ГЭС. На данный момент станция продолжает работу, несмотря на ракетный обстрел.

По словам экспертов, возможное уничтожение плотины приведет к трагическим последствиям для Херсонской области. Куда может хлынуть вода в таком случае, как это повлияет на ход спецоперации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.