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Политика

Военные эксперты рассказали о ситуации на Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

Военные эксперты рассказали о ситуации на Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

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Украинские войска выпустили 19 ракет по Новой Каховке 24 октября. Как сообщили местные власти, три ракеты попали в ГЭС. На данный момент станция продолжает работу, несмотря на ракетный обстрел.

По словам экспертов, возможное уничтожение плотины приведет к трагическим последствиям для Херсонской области. Куда может хлынуть вода в таком случае, как это повлияет на ход спецоперации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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