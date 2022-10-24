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Политика

Новости часа: Минобороны РФ заявило о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

Новости часа: Минобороны РФ заявило о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

Новости часа: Минобороны РФ заявило о планах Киева подорвать ядерный боеприпас

В ВС РФ прокомментировали ситуацию с украинской "грязной бомбой"

Новости часа: ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ

Участие Норвегии в поставках вооружений Киеву только затягивает боевые действия – МИД РФ

Эксперименты с использованием радиоактивных материалов все еще проводят на Украине – МО РФ

ВС РФ отразили атаки ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР

РФ будет изыскивать возможность для защиты своих международных активов – Песков

Лавров обсудил поставки украинского зерна с генсеком Организации исламского сотрудничества

Эксперт оценил возможность применения Украиной "грязной бомбы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ заявило о возможных последствиях использования "грязной бомбы". В ведомстве прокомментировали, что радиоактивные вещества при подрыве Украиной "грязной бомбы" могут накрыть Польшу.

Следователи нашли следы крови в Maybach, которым ранее управлял найденный мертвым водитель. Об этом сообщили в СК.

Новые территории России получат телефонный код +7. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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