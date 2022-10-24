Новости часа: Минобороны РФ заявило о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ заявило о возможных последствиях использования "грязной бомбы". В ведомстве прокомментировали, что радиоактивные вещества при подрыве Украиной "грязной бомбы" могут накрыть Польшу.

Следователи нашли следы крови в Maybach, которым ранее управлял найденный мертвым водитель. Об этом сообщили в СК.

Новые территории России получат телефонный код +7. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.