Новости часа: Минобороны РФ заявило о планах Киева подорвать ядерный боеприпас

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ.

У России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать "грязную бомбу". Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Следствие просит об аресте мужчины, сбившего насмерть женщину с сыном в Москве. Об этом сообщили в СК.