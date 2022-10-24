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Политика

Новости часа: Минобороны РФ заявило о планах Киева подорвать ядерный боеприпас

Новости часа: Минобороны РФ заявило о планах Киева подорвать ядерный боеприпас

В ВС РФ прокомментировали ситуацию с украинской "грязной бомбой"

Новости часа: ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ

Участие Норвегии в поставках вооружений Киеву только затягивает боевые действия – МИД РФ

Эксперименты с использованием радиоактивных материалов все еще проводят на Украине – МО РФ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ.

У России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать "грязную бомбу". Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Следствие просит об аресте мужчины, сбившего насмерть женщину с сыном в Москве. Об этом сообщили в СК.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
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