В ВС РФ прокомментировали ситуацию с украинской "грязной бомбой"

Стало известны детали создания "грязной бомбы". По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию "грязной бомбы". Как сообщил Кириллов, работы находятся на завершающей стадии.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у РФ имеются доказательства возможной провокации Киева с "грязной бомбой". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.