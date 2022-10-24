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Политика

ВС РФ отразили атаки ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР

ВС РФ отразили атаки ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР

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Российские военные отразили атаки ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки были отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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