ВС РФ отразили атаки ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР

Российские военные отразили атаки ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки были отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.