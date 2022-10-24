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Политика

ВС РФ отбили атаку украинских боевиков на четырех направлениях на Украине

ВС РФ отбили атаку украинских боевиков на четырех направлениях на Украине

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Украинские подразделения пытались прорвать оборону на купянском, красно-лиманском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях. Все атаки отражены. Противник отступил на прежние позиции с серьезными потерями.

В свою очередь российские подразделения ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области, пять складов боеприпасов. А в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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