ВС РФ отбили атаку украинских боевиков на четырех направлениях на Украине

Украинские подразделения пытались прорвать оборону на купянском, красно-лиманском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях. Все атаки отражены. Противник отступил на прежние позиции с серьезными потерями.

В свою очередь российские подразделения ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области, пять складов боеприпасов. А в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ.

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