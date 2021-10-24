У посольства Узбекистана собралась толпа из желающих проголосовать

В воскресенье, 24 октября, у посольства Узбекистана в Москве собралась огромная толпа из желающих проголосовать на выборах президента страны.

Народу было очень много, все стояли максимально близко друг к другу. Полиция просила людей не выходить на дорогу, но периодически кто-то все равно выбегал на проезжую часть.

Если внутри посольства антиковидные меры соблюдались, то на улице люди, конечно, не держали социальную дистанцию, однако многие были в масках.

На данный момент голосование уже закончено. Выборы признаны состоявшимися.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.