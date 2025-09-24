Новости мира: Лавров проведет минимум 10 встреч на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров проведет минимум 10 встреч на полях Генассамблеи ООН. Он уже прибыл в США, путь в облет занял 11 часов 40 минут. В программе у главы российского дипведомства – полноформатные встречи, а также в кулуарах и на министерском уровне.

Более 120 человек пропали без вести, 14 погибли и 34 пострадали из-за паводка на востоке Тайваня. Его вызвал супертайфун "Рагаса". Сейчас стихия приближается к Шеньчженю. Там закрыли все общественные места, опечатали метро.

Общенациональные протесты начались в Словакии. Тысячи человек в 19 городах вышли на них из-за недовольства премьер-министром Робертом Фицо. Люди осуждают пакет мер жесткой экономии, которые недавно одобрило правительство.

