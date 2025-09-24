Форма поиска по сайту

24 сентября, 12:30

Новости мира: Лавров проведет минимум 10 встреч на полях Генассамблеи ООН

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в декабре

ВС РФ уничтожили 667 самолетов и 283 вертолета ВСУ за время СВО

Минобороны получило новые истребители Су-35С от "Ростеха"

Уголовное наказание за "серые зарплаты" предложили ввести в России

В России предложили сделать сурдоперевод обязательным на федеральных каналах

Наказание за перевозку детей на электросамокатах предложили ужесточить в России

Новости мира: президента Польши уличили в употреблении запрещенного вещества

В Госдуме предупредили о штрафах за коляски, санки и велосипеды в подъезде

Российские войска освободили село Переездное в ДНР

Глава МИД России Сергей Лавров проведет минимум 10 встреч на полях Генассамблеи ООН. Он уже прибыл в США, путь в облет занял 11 часов 40 минут. В программе у главы российского дипведомства – полноформатные встречи, а также в кулуарах и на министерском уровне.

Более 120 человек пропали без вести, 14 погибли и 34 пострадали из-за паводка на востоке Тайваня. Его вызвал супертайфун "Рагаса". Сейчас стихия приближается к Шеньчженю. Там закрыли все общественные места, опечатали метро.

Общенациональные протесты начались в Словакии. Тысячи человек в 19 городах вышли на них из-за недовольства премьер-министром Робертом Фицо. Люди осуждают пакет мер жесткой экономии, которые недавно одобрило правительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

