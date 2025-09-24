Форма поиска по сайту

24 сентября, 11:30

ВС РФ уничтожили 667 самолетов и 283 вертолета ВСУ за время СВО

По данным Минобороны России, с начала проведения СВО уничтожено 667 самолетов, 283 вертолета, около 86 тысяч беспилотников, более 25 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделения группировки войск "Юг" заняли населенный пункт Переездное и выбили оттуда противника. Наступление на позиции ВСУ в районе села велось с 1 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения Мирошкина

