По данным Минобороны России, с начала проведения СВО уничтожено 667 самолетов, 283 вертолета, около 86 тысяч беспилотников, более 25 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделения группировки войск "Юг" заняли населенный пункт Переездное и выбили оттуда противника. Наступление на позиции ВСУ в районе села велось с 1 сентября.

