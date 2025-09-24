Минобороны получило новые истребители Су-35С от "Ростеха"

"Ростех" передал Минобороны России новые истребители Су-35С. Самолеты успешно прошли наземные и летные заводские испытания.

Су-35С предназначены для завоевания господства в воздухе и выполнения задач в сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

По словам представителей "Ростеха", авиастроительные заводы работают на полную мощность, обеспечивая стабильные темпы поставки боевых самолетов в войска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.