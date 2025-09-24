Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 10:15

Политика

Минобороны получило новые истребители Су-35С от "Ростеха"

Минобороны получило новые истребители Су-35С от "Ростеха"

Уголовное наказание за "серые зарплаты" предложили ввести в России

В России предложили сделать сурдоперевод обязательным на федеральных каналах

Наказание за перевозку детей на электросамокатах предложили ужесточить в России

Новости мира: президента Польши уличили в употреблении запрещенного вещества

В Госдуме предупредили о штрафах за коляски, санки и велосипеды в подъезде

Российские войска освободили село Переездное в ДНР

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из общественного транспорта

Трамп призвал беременных женщин отказаться от парацетамола

Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

"Ростех" передал Минобороны России новые истребители Су-35С. Самолеты успешно прошли наземные и летные заводские испытания.

Су-35С предназначены для завоевания господства в воздухе и выполнения задач в сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

По словам представителей "Ростеха", авиастроительные заводы работают на полную мощность, обеспечивая стабильные темпы поставки боевых самолетов в войска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика